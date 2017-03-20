На Запоріжжі СБУ виявила потужний арсенал зброї та боєприпасів. ВІДЕО

На Запоріжжі СБУ виявила потужний арсенал зброї та боєприпасів. ВІДЕО

08:00 20.03.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією  виявили у селі поруч з обласним центром великий арсенал зброї та боєприпасів.

В одному з ангарів запорізького підприємства, яке відноситься об’єктів критичної інфраструктури, зберігався величезний арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Під час обшуку приміщення правоохоронці вилучили протиповітряний зенітний ракетний комплекс, сто двадцять чотири гранатомети РПГ-26, п’ятдесят протитанкових гранатометів РПГ-7, вісімдесят сім зарядів до підствольного гранатомету, вісімнадцять гранат РГД-5, двадцять одну міну калібру 82 мм.  

В ангарі також знаходилося тридцять мінометних детонаторів МД5, двісті сорок димових гранат РДГ-2Б, шість димових шашок УДШ, велика кількість набоїв та вибухівки.

Відкрито  кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, які причетні до організації сховища та джерела походження зброї та боєприпасів.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією  виявили у селі поруч з обласним центром великий арсенал зброї та боєприпасів.

В одному з ангарів запорізького підприємства, яке відноситься об’єктів критичної інфраструктури, зберігався величезний арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Під час обшуку приміщення правоохоронці вилучили протиповітряний зенітний ракетний комплекс, сто двадцять чотири гранатомети РПГ-26,  п’ятдесят протитанкових гранатометів РПГ-7, вісімдесят сім зарядів до підствольного гранатомету, вісімнадцять гранат РГД-5, двадцять одну міну калібру 82 мм.  В ангарі також знаходилося тридцять мінометних детонаторів МД5, двісті сорок димових гранат РДГ-2Б, шість димових шашок УДШ, велика кількість набоїв та вибухівки.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2965#sthash.kF7enGkz.dpuf

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