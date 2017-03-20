У Харкові невідомий жбурнув гранату у приміщення аптеки. ВІДЕО

Від дій зловмисника ніхто не постраждав. Інформація про подію, що сталася на проспекті Ювілейному, надійшла до Московського відділу поліції минулого уікенду о 04:00.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. Попередньо встановлено, що невідомий кинув в приміщення аптеки гранату «РГД-5». З місця події вилучені металеві уламки, запобіжний важіль та інші речові докази.

Зараз вживаються заходи для встановлення особи, яка скоїла злочин.

Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області