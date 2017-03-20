На Миколаївщині злодія затримали за жорстокий розбійний напад. ВІДЕО

На Миколаївщині злодія затримали за жорстокий розбійний напад. ВІДЕО

21:30 20.03.2017

До Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від 50-річного мешканця с. Велика Корениха про вчинення відносно нього злочинних дій.

Зі слів заявника, близько опівночі до його будинку увірвався невідомий чоловік. Нападник декілька раз вдарив власника помешкання по обличчю, а коли той впав на підлогу, зв’язав йому руки і ноги мотузкою й, ще декілька раз вдаривши чоловіка по голові, наказав сказати, де він ховає гроші.

Забравши 4000 грн. та мобільний телефон потерпілого, зловмисник втік. Домовласник, звільнившись від мотузки, побіг до своєї доньки, яка мешкає з ним по сусідству, та, розповівши, що сталось, попросив викликати поліцію.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 Кримінального Кодексу України «Розбій», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами, оперуповноважені кримінальної поліції Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області «по гарячих слідах» встановили особу нападника та затримали його.

Як з’ясувалося, злочинець, 34-річний миколаївець, декілька місяців тому орендував житло по сусідству з будинком, на власника якого в подальшому вчинив напад. Правопорушник знав, що господар мешкає сам, тому  заздалегідь спланував забратись до його будинку щоб поживитись чужим майном.

Тієї ночі, приїхавши до селища, нападник зайшов на територію домоволодіння через незачинені дверцята паркану, після чого, пошкодивши дверний замок, потрапив до помешкання й вчинив злочин.

Майно потерпілого підозрюваний реалізував вже наступного дня, а отриманий «прибуток» витратив на їжу та цигарки.

Зловмисникові оголошено про підозру у вчинені зазначеного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Мобільний телефон вилучено та повернуто власнику.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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