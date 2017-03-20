На Херсонщині затримали сутенера, на якого працювали навіть неповнолітні. ВІДЕО

На Херсонщині працівники відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Херсонській області задокументували протиправну діяльність 48-річного чоловіка, який втягував дівчат у заняття проституцією.

На звідника працювали 10 повій. Наймолодшій з них було лише 12 років. Під час обшуку в його квартирі поліцейські виявили зброю та наркотичні засоби.



Під час спецоперації оперативники підрозділу спільно зі слідчим управлінням поліції та під процесуальним супроводженням прокуратури області затримали підозрюваного «на гарячому». Чоловік привіз на квартиру клієнту двох дівчат, одній з них було 12 років. Під час особистого огляду у сутенера вилучили пістолет та декілька грамів коноплі. За свої послуги він отримав 1500 гривень.

- Ми встановили, що підозрюваний працював водієм таксі і пропонував клієнтам повій. Майже всі "зароблені" гроші сутенер забирав собі. На нього працювали 10 дівчат. Серед них була і 12-річна дівчина, яку чоловік втягнув у заняття проституцією та пропонував клієнтам, як незайману. Також поліцейські встановили, шо підозрюваний вчиняв розпусні дії стосовно малолітньої. Усі дівчата із малозабезпечених родин. Самій старшій з них 25 років, - повідомив начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олег Шанько.

У квартирі підозрюваного поліцейські провели санкціонований обшук. В одній із кімнат оперативники виявили рушницю, наркотичні засоби. Також вилучили гроші та мобільний телефон, за допомогою якого він зв’язувався з клієнтами. Усе вилучене та направлено на дослідження.

Чоловіку оголошено про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області