У Києві затримані злодії, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО

Товариші грабували та обкрадали жінок, із якими знайомилися через Інтернет. Одну зі своїх жертв – зґвалтували. Нині зловмисники перебувають у слідчому ізоляторі. Досудове розслідування триває.

Серед ночі потерпіла звернулася до екіпажу поліції охорони із повідомленням, що її щойно зґвалтували. Правоохоронці доставили жінку до Деснянського управління поліції, де вона написала заяву. Поліцейські провели з нею першочергові слідчі дії, направили потерпілу на судово-медичну експертизу і розпочали пошуки зловмисників. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за фактом зґвалтування.

За розповіддю 33-річної мешканки Києва, зі зловмисником вона познайомилася на сайті в мережі Інтернет, поспілкувалася - і погодилася на рандеву. На зустріч прийшов приємний чоловік, якому на вигляд приблизно 30 років, у діловому одязі. Вони відпочивали у кафе, потім, автомобілем його товариша, перемістилися у інший розважальний заклад. А вночі нові знайомі завезли її до парку і змусили вступити у статеві зносини. При цьому жінку залякували побиттям, душили, погрожували ножем. Після задоволення своєї пристрасті кавалер ще й пограбував свою жертву – відібрав золотий ланцюжок та 2500 гривень.

Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський розповів: «Працівники поліції провели оперативно-розшукові заходи та через деякий час встановили інтернетного залицяльника. Затримали його у кафе із новою подругою. Ним виявився 34-річний уродженець Київської області, раніше судимий за грабіж та умисне вбивство. У минулому за тяжкий злочин він отримав 14 років позбавлення волі, але звільнився з місць позбавлення волі на три роки раніше».

Згодом, після проведення слідчих дій та аналізу скоєних у столиці злочинів, а також перевірки підозрюваного щодо їх вчинення правоохоронці отримали обґрунтоване припущення, що чоловік вчинив кілька крадіжок у жінок, попередньо пригостивши потерпілих напоями зі снодійним, грабунок та розбійний напад. На початку зловмисник діяв сам, а згодом - із товаришем.

Так, до чергової частини Оболонського управління поліції надійшла заява від 33-річної мешканки Київської області про те, що двоє наглядно знайомих чоловіків пограбували її, пригрозивши ножем.

Жінка теж познайомилася зі своїм кривдником через Інтернет, і це було їхнє друге побачення. Вони відпочивали у кількох кафе за містом, але згодом дівчині стало зле, тож попросила, щоби її відвезли додому.

Через деякий час за ними приїхав товариш нового знайомого - і вони поїхали у напрямку Києва.

Згодом водій зупинив автомобіль у лісосмузі. Приставивши до горла дівчини ніж, чоловіки забрали у неї золоті прикраси, мобільний телефон та 450 гривень. Після цього зловмисники висадили її з автомобіля та поїхали у невідомому напрямку.

Іншого зловмисника – 35-річного киянина, який грав роль друга-таксиста, правоохоронці теж встановили та затримали.

Олександр Косовський додав: «За подання слідчих суд арештував обох чоловіків. Їм оголошені підозри у скоєнні кількох злочинів. Наразі триває збір доказів їхньої протиправної діяльності».

Чоловікам загрожує до 10-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві