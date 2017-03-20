У Вінниці від туберкульозу помер невакцинований 2-річний хлопчик. ВІДЕО

У Вінниці від туберкульозу помер невакцинований 2-річний хлопчик. ВІДЕО

20:40 20.03.2017

У Вінниці батьки, які хворіли на туберкульоз, написали офіційно відмову, аби їх новонародженому не робили щеплення. Коли їх хлопчику виповнилось два роки, життя дитини обірвалося. Маля померло від туберкульозу. За його життя лікарі боролися близько тижня в обласній інфекційній лікарні. Та дитина була у надто важкому стані.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Порошенко назвав напад на суддю спробою зриву судової реформи. ВІДЕО
Порошенко назвав напад на суддю спробою зриву судової реформи. ВІДЕО
20.03.2017 | 23:15
Посадовець вимагав 30 000 доларів хабара за «злиття» документів своєї організації. ВІДЕО
Посадовець вимагав 30 000 доларів хабара за «злиття» документів своєї організації. ВІДЕО
20.03.2017 | 22:45
За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО
За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО
20.03.2017 | 22:30
У Києві затримали зловмисників, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО
У Києві затримали зловмисників, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО
20.03.2017 | 22:15
У Чернівцях затримали вбивцю. ВІДЕО
У Чернівцях затримали вбивцю. ВІДЕО
20.03.2017 | 21:45
На Миколаївщині злодія затримали за жорстокий розбійний напад. ВІДЕО
На Миколаївщині злодія затримали за жорстокий розбійний напад. ВІДЕО
20.03.2017 | 21:30
У Києві жінка на Ауді на шаленій швидкості протаранила три кіоски з шаурмою. ВІДЕО
У Києві жінка на Ауді на шаленій швидкості протаранила три кіоски з шаурмою. ВІДЕО
20.03.2017 | 21:15
У Рівному з гранатомета обстріляли приміщення поліції. ВІДЕО
У Рівному з гранатомета обстріляли приміщення поліції. ВІДЕО
20.03.2017 | 20:50
У Вінниці від туберкульозу помер невакцинований 2-річний хлопчик. ВІДЕО
У Вінниці від туберкульозу помер невакцинований 2-річний хлопчик. ВІДЕО
20.03.2017 | 20:40
Голова СБУ заявив, що росіянка не має права в'їжджати до України на Євробачення
Голова СБУ заявив, що росіянка не має права в'їжджати до України на Євробачення
20.03.2017 | 20:30
Дві смертельні аварії у Києві за один день. ВІДЕО
Дві смертельні аварії у Києві за один день. ВІДЕО
20.03.2017 | 20:20
У Києві активісти замурували російський банк. ВІДЕО
У Києві активісти замурували російський банк. ВІДЕО
20.03.2017 | 18:30
У Києві затримані злодії, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО
У Києві затримані злодії, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО
20.03.2017 | 15:00
На Херсонщині затримали сутенера, на якого працювали навіть неповнолітні. ВІДЕО
На Херсонщині затримали сутенера, на якого працювали навіть неповнолітні. ВІДЕО
20.03.2017 | 14:40
У Харкові невідомий жбурнув гранату у приміщення аптеки. ВІДЕО
У Харкові невідомий жбурнув гранату у приміщення аптеки. ВІДЕО
20.03.2017 | 09:00
На Запоріжжі СБУ виявила потужний арсенал зброї та боєприпасів. ВІДЕО
На Запоріжжі СБУ виявила потужний арсенал зброї та боєприпасів. ВІДЕО
20.03.2017 | 08:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Як відповідає Україна на військові інформаційні операції Росії?
17.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.