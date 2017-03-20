У Рівному з гранатомета обстріляли приміщення поліції. ВІДЕО

У Рівному посеред ночі невідомі вистрілили з протитанкового гранатомета у будівлю, яка належить управлінню Нацполіції. Її використовували, як гаражний кооператив. Частина була перероблена під тренажерний зал. У поліції оголосили про план перехоплення.

Телеканал ЧП.INFO