У Києві жінка на Ауді на шаленій швидкості протаранила три кіоски з шаурмою. ВІДЕО

У Києві жінка на Ауді на шаленій швидкості протаранила три кіоски з шаурмою. ВІДЕО

21:15 20.03.2017

Що стало причиною жахливої аварії у Києві дивіться в огляді ДТП. Також у випуску: смертельна ДТП на Великій кільцевій, та зіткнення чотирьох авто у столиці.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Порошенко назвав напад на суддю спробою зриву судової реформи. ВІДЕО
Порошенко назвав напад на суддю спробою зриву судової реформи. ВІДЕО
20.03.2017 | 23:15
Посадовець вимагав 30 000 доларів хабара за «злиття» документів своєї організації. ВІДЕО
Посадовець вимагав 30 000 доларів хабара за «злиття» документів своєї організації. ВІДЕО
20.03.2017 | 22:45
За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО
За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО
20.03.2017 | 22:30
У Києві затримали зловмисників, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО
У Києві затримали зловмисників, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО
20.03.2017 | 22:15
У Чернівцях затримали вбивцю. ВІДЕО
У Чернівцях затримали вбивцю. ВІДЕО
20.03.2017 | 21:45
На Миколаївщині злодія затримали за жорстокий розбійний напад. ВІДЕО
На Миколаївщині злодія затримали за жорстокий розбійний напад. ВІДЕО
20.03.2017 | 21:30
У Києві жінка на Ауді на шаленій швидкості протаранила три кіоски з шаурмою. ВІДЕО
У Києві жінка на Ауді на шаленій швидкості протаранила три кіоски з шаурмою. ВІДЕО
20.03.2017 | 21:15
У Рівному з гранатомета обстріляли приміщення поліції. ВІДЕО
У Рівному з гранатомета обстріляли приміщення поліції. ВІДЕО
20.03.2017 | 20:50
У Вінниці від туберкульозу помер невакцинований 2-річний хлопчик. ВІДЕО
У Вінниці від туберкульозу помер невакцинований 2-річний хлопчик. ВІДЕО
20.03.2017 | 20:40
Голова СБУ заявив, що росіянка не має права в'їжджати до України на Євробачення
Голова СБУ заявив, що росіянка не має права в'їжджати до України на Євробачення
20.03.2017 | 20:30
Дві смертельні аварії у Києві за один день. ВІДЕО
Дві смертельні аварії у Києві за один день. ВІДЕО
20.03.2017 | 20:20
У Києві активісти замурували російський банк. ВІДЕО
У Києві активісти замурували російський банк. ВІДЕО
20.03.2017 | 18:30
У Києві затримані злодії, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО
У Києві затримані злодії, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО
20.03.2017 | 15:00
На Херсонщині затримали сутенера, на якого працювали навіть неповнолітні. ВІДЕО
На Херсонщині затримали сутенера, на якого працювали навіть неповнолітні. ВІДЕО
20.03.2017 | 14:40
У Харкові невідомий жбурнув гранату у приміщення аптеки. ВІДЕО
У Харкові невідомий жбурнув гранату у приміщення аптеки. ВІДЕО
20.03.2017 | 09:00
На Запоріжжі СБУ виявила потужний арсенал зброї та боєприпасів. ВІДЕО
На Запоріжжі СБУ виявила потужний арсенал зброї та боєприпасів. ВІДЕО
20.03.2017 | 08:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Як відповідає Україна на військові інформаційні операції Росії?
17.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.