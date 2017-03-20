У Києві жінка на Ауді на шаленій швидкості протаранила три кіоски з шаурмою. ВІДЕО
У Києві жінка на Ауді на шаленій швидкості протаранила три кіоски з шаурмою. ВІДЕО
Що стало причиною жахливої аварії у Києві дивіться в огляді ДТП. Також у випуску: смертельна ДТП на Великій кільцевій, та зіткнення чотирьох авто у столиці.
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