У Чернівцях затримали вбивцю. ВІДЕО

Злочин стався у Києві, потім підозрюваний втік до Чернівців. Все почалося за банальним сценарієм – троє чоловіків розпивали спиртне. Один із них після застілля пішов спати. Однак, його розбудили звуки боротьби…

І не лише це в огляді надзвичайних подій:

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Телеканал ЧП.INFO