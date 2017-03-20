У Чернівцях затримали вбивцю. ВІДЕО
У Чернівцях затримали вбивцю. ВІДЕО
Злочин стався у Києві, потім підозрюваний втік до Чернівців. Все почалося за банальним сценарієм – троє чоловіків розпивали спиртне. Один із них після застілля пішов спати. Однак, його розбудили звуки боротьби…
І не лише це в огляді надзвичайних подій:
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