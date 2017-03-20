У Києві затримали зловмисників, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО
У Києві затримали зловмисників, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО
У середині січня 2016-го року до київської поліції почали надходити повідомлення від жінок. Їх пограбували. А одну навіть зґвалтували. Зловмисники – чоловік, з яким ті познайомились через Інтернет та його друг-таксист.
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