У Києві затримали зловмисників, які грабували та ґвалтували жінок. ВІДЕО

У середині січня 2016-го року до київської поліції почали надходити повідомлення від жінок. Їх пограбували. А одну навіть зґвалтували. Зловмисники – чоловік, з яким ті познайомились через Інтернет та його друг-таксист.

Телеканал ЧП.INFO