Посадовець вимагав 30 000 доларів хабара за «злиття» документів своєї організації. ВІДЕО
Посадовець вимагав 30 000 доларів хабара за «злиття» документів своєї організації. ВІДЕО
Акуратненько пачечка до пачечки підприємець сформував перед держслужбовцем вишукану страву із купюр у 500 гривень. Якщо підрахувати, то на столі службового кабінету опинилися 675 000 національної готівки. І це лише частина хабара.
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