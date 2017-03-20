Посадовець вимагав 30 000 доларів хабара за «злиття» документів своєї організації. ВІДЕО

Акуратненько пачечка до пачечки підприємець сформував перед держслужбовцем вишукану страву із купюр у 500 гривень. Якщо підрахувати, то на столі службового кабінету опинилися 675 000 національної готівки. І це лише частина хабара.

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