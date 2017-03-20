Порошенко назвав напад на суддю спробою зриву судової реформи. ВІДЕО
Порошенко назвав напад на суддю спробою зриву судової реформи. ВІДЕО
Президент України відреагував на конфлікт між суддею та активістами. Щоправда, він назвав це нападом на главу Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка. Дії молодиків, які блокували автівку і щось писали на паркані будинку судді, Петро Порошенко назвав спробою зриву судової реформи. Подробиці у сюжеті.
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