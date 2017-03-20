В Нацполіції оголосили про новий набір. ВІДЕО

Понад тисячу вакансій відкрили в Національній поліції України. Набиратимуть правоохоронців для Києва та Одеси. Їх залучатимуть для патрулювання вулиць, а також для врегулювання ситуацій на дорогах міст. Анкети можна заповнити на офіційному сайті патрульної поліції до 18 квітня.

Телеканал ЧП.INFO