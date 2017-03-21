У Києві поліцейські побили чоловіка, який їх викликав. ВІДЕО
У Києві поліцейські побили чоловіка, який їх викликав. ВІДЕО
Викликав поліцейських, а вони побили. Вкотре такий кричущий інцидент стався у Києві і от знову ключову роль відіграла камера спостереження. У патрульній поліції обіцяють, - копи понесуть серйозну відповідальність. У відомстві розпочали службове розслідування. Однак, зазначають, що і чоловік зі свого боку, провокував правоохоронців.
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