У Києві поліцейські побили чоловіка, який їх викликав. ВІДЕО

Викликав поліцейських, а вони побили. Вкотре такий кричущий інцидент стався у Києві і от знову ключову роль відіграла камера спостереження. У патрульній поліції обіцяють, - копи понесуть серйозну відповідальність. У відомстві розпочали службове розслідування. Однак, зазначають, що і чоловік зі свого боку, провокував правоохоронців.

Телеканал ЧП.INFO