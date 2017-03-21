Двоє людей жахливо загинули під час пожежі на Харківщині. ВІДЕО

21 березня о 05:02 на номер «101» надійшло повідомлення про те, що у приватному житловому будинку по вул. Врубеля, 25 у Новобаварському районі Харкова сталася пожежа. До рятувальників телефонували сусіди, котрі побачили велику заграву на даху.

До місця пожежі було направлено 2 підрозділи пожежно-рятувальної служби ДСНС, а також навчальний підрозділ Національного університету цивільного захисту на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників, вогнем був повністю охоплений дерев’яний дах та дерев’яна прибудова до будинку. Загальна площа пожежі складала близько 50 кв. м.

Рятувальники негайно подали стволи на гасіння вогню і організували розвідку. В задимленому приміщенні вони відшукали двох загиблих людей: господарку оселі, 1939 року народження, та її сина, 1966 року народження. Їхні тіла знаходились на підлозі в одній з житлових кімнат.

О 05:40 пожежу було локалізовано, а о 07:10 ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється. В заходах х ліквідації вогню приймало участь 16 рятувальників.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області