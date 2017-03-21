В Києві в ДТП потрапили два таксисти. ВІДЕО

На вулиці Межигірській, що на Подолі у Києві, не розминулось два автомобіля служби таксі – «Daewoo Lanos» та «Daewoo Sens». За попередньою версією обидві машини рухались в попутному напрямку. «Daewoo Sens» у середній смузі, а «Daewoo Lanos» у крайній правій. Раптом перша машина повернула праворуч, водій хотів виїхати на прилеглу вулицю, але саме в цей момент у нього влетів «Daewoo Lanos». В результаті аварії постраждала пасажирка «Daewoo Sens». Лікарі попередньо діагностували у неї забій грудної клітини і госпіталізували.

Телеканал ЧП.INFO