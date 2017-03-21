В Червонограді підлітки побили заступника міського голови. ВІДЕО
В Червонограді підлітки побили заступника міського голови. ВІДЕО
В Червонограді Львівської області підлітки побили заступника міського голови Віталія Гаманюка та секретаря мерії Олександра Грасулова. Конфлікт виник пізно ввечері. Чиновника кажуть: затримались на роботі через засідання комісії. Коли вийшли на вулицю, стали свідками бійки. Близько 16 підлітків кулаками вирішували стосунки. Коли чоловіки зробили їм зауваження, ті накинулись на них.
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