В Червонограді підлітки побили заступника міського голови. ВІДЕО

В Червонограді Львівської області підлітки побили заступника міського голови Віталія Гаманюка та секретаря мерії Олександра Грасулова. Конфлікт виник пізно ввечері. Чиновника кажуть: затримались на роботі через засідання комісії. Коли вийшли на вулицю, стали свідками бійки. Близько 16 підлітків кулаками вирішували стосунки. Коли чоловіки зробили їм зауваження, ті накинулись на них.

Телеканал ЧП.INFO