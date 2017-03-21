У Хмельницькій області над водієм вчинили самосуд. ВІДЕО

У Хмельницькій області двоє хлопчиків потрапили під колеса автівки. Водій розповідає, швидкість його автомобілю була не більше 40 кілометрів за годину. Нажаль, уникнути наїзду не вийшло.

ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Pmig2cX1ItY

Телеканал ЧП.INFO