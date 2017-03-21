У Дніпрі депутат потрапив у ДТП: троє людей загинуло. ВІДЕО

По вулиці Січеславська Набережна керманич їхав у напрямку Центрального мосту. Крім нього у чорному «Chevrolet Aveo» було троє пасажирів – дві дівчини та хлопець. За мить автомобіль почало заносити, він виїхав на узбіччя та на всій швидкості врізався в електроопору.

Крім того в огляді дивіться ще про таке:

У Маріуполі через ДТП було заблоковано рух проспектом.

Круті віражі по-київськи: керманич протаранив одразу три транспортні засоби.

Телеканал ЧП.INFO