У Дніпрі депутат потрапив у ДТП: троє людей загинуло. ВІДЕО
У Дніпрі депутат потрапив у ДТП: троє людей загинуло. ВІДЕО
По вулиці Січеславська Набережна керманич їхав у напрямку Центрального мосту. Крім нього у чорному «Chevrolet Aveo» було троє пасажирів – дві дівчини та хлопець. За мить автомобіль почало заносити, він виїхав на узбіччя та на всій швидкості врізався в електроопору.
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