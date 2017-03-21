В Одесі чоловік намагався зарізати свою колишню дружину. ВІДЕО
В Одесі чоловік намагався зарізати свою колишню дружину. ВІДЕО
Чоловік прийшов на роботу до жінки у один із торгових центрів Одеси. Прийшов не з порожніми руками, а з кухонним ножем. Та без усіляких пояснень накинувся на жінку й наніс їй кілька ударів. Як з’ясувалося, причиною нападу стала вкрадена автівка чоловіка.
Також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке…..
У Херсоні таксист зробив із неповнолітніх повій
Підозрювані у вбивстві та підпалі людини самі з повинною прийшли до поліції
|
21.03.2017 | 23:45
|
21.03.2017 | 23:45
|
21.03.2017 | 22:45
|
21.03.2017 | 22:15
|
21.03.2017 | 21:45
|
21.03.2017 | 21:20
|
21.03.2017 | 21:10
|
21.03.2017 | 20:45
|
21.03.2017 | 20:20
|
21.03.2017 | 20:10
|
21.03.2017 | 18:30
|
21.03.2017 | 17:30
|
21.03.2017 | 06:48
|
20.03.2017 | 23:45
|
20.03.2017 | 23:15
|
20.03.2017 | 22:45
-
- 1 з 729
- ››