В Одесі чоловік намагався зарізати свою колишню дружину. ВІДЕО

Чоловік прийшов на роботу до жінки у один із торгових центрів Одеси. Прийшов не з порожніми руками, а з кухонним ножем. Та без усіляких пояснень накинувся на жінку й наніс їй кілька ударів. Як з’ясувалося, причиною нападу стала вкрадена автівка чоловіка.

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