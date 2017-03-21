Представницю Росії на «Євробачення-2017» можуть не пустити в Україну. ВІДЕО
Представницю Росії на «Євробачення-2017» можуть не пустити в Україну. ВІДЕО
В Службі Безпеки України підготували документ про заборону в’їзду російської співачки Юлії Самойлової на територію нашої держави. Голова відомства Василь Грицак заявив, що росіянка не лише виступала на окупованому Криму, що є порушенням закону України, вона ще й соцмережах активно підтримує дії президента Росії та негативно висловлюється щодо України.
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