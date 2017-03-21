В Ірпіні місцеві жителі самотужки прибирають парки. ВІДЕО
В Ірпіні місцеві жителі самотужки прибирають парки. ВІДЕО
В Луцьку таксист допоміг затримати грабіжника
В Запоріжжі перехожий допоміг поліцейським затримати злочинця
В Кривому Розі водій тролейбуса врятував собаку
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