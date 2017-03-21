Через брак донорів в Україні помирають пацієнти. ВІДЕО
Через брак донорів в Україні помирають пацієнти. ВІДЕО
За статистикою Міністерства охорони здоров’я - більше 80 тисяч українців хворіють серцевою недостатністю. Лікарі кажуть: це той контингент, який частіше за все потребує операцій на серці і навіть пересадки. На думку фахівців, українські медики могли б проводити більше 400 операцій на рік. Тільки біда - не мають донорів серця. Тому таких операцій, практично, не роблять. Лише фінансові можливості дозволяють врятувати одиниці хворих. Переважна більшість пацієнтів помирають.
|
21.03.2017 | 23:45
|
21.03.2017 | 23:45
|
21.03.2017 | 22:45
|
21.03.2017 | 22:15
|
21.03.2017 | 21:45
|
21.03.2017 | 21:20
|
21.03.2017 | 21:10
|
21.03.2017 | 20:45
|
21.03.2017 | 20:20
|
21.03.2017 | 20:10
|
21.03.2017 | 18:30
|
21.03.2017 | 17:30
|
21.03.2017 | 06:48
|
20.03.2017 | 23:45
|
20.03.2017 | 23:15
|
20.03.2017 | 22:45
-
- 1 з 729
- ››