Через брак донорів в Україні помирають пацієнти. ВІДЕО

За статистикою Міністерства охорони здоров’я - більше 80 тисяч українців хворіють серцевою недостатністю. Лікарі кажуть: це той контингент, який частіше за все потребує операцій на серці і навіть пересадки. На думку фахівців, українські медики могли б проводити більше 400 операцій на рік. Тільки біда - не мають донорів серця. Тому таких операцій, практично, не роблять. Лише фінансові можливості дозволяють врятувати одиниці хворих. Переважна більшість пацієнтів помирають.

Телеканал ЧП.INFO