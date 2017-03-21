Через брак донорів в Україні помирають пацієнти. ВІДЕО

Через брак донорів в Україні помирають пацієнти. ВІДЕО

23:45 21.03.2017

За статистикою Міністерства охорони здоров’я - більше 80 тисяч українців хворіють серцевою недостатністю. Лікарі кажуть: це той контингент, який частіше за все потребує операцій на серці і навіть пересадки. На думку фахівців, українські медики могли б проводити більше 400 операцій на рік. Тільки біда - не мають донорів серця. Тому таких операцій, практично, не роблять. Лише фінансові можливості дозволяють врятувати одиниці хворих. Переважна більшість пацієнтів помирають.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Через брак донорів в Україні помирають пацієнти. ВІДЕО
Через брак донорів в Україні помирають пацієнти. ВІДЕО
21.03.2017 | 23:45
Працівники поліції охорони оперативно затримали грабіжників. ВІДЕО
Працівники поліції охорони оперативно затримали грабіжників. ВІДЕО
21.03.2017 | 23:45
В Ірпіні місцеві жителі самотужки прибирають парки. ВІДЕО
В Ірпіні місцеві жителі самотужки прибирають парки. ВІДЕО
21.03.2017 | 22:45
Злочинці пограбували машину охоронної фірми. ВІДЕО
Злочинці пограбували машину охоронної фірми. ВІДЕО
21.03.2017 | 22:15
Представницю Росії на «Євробачення-2017» можуть не пустити в Україну. ВІДЕО
Представницю Росії на «Євробачення-2017» можуть не пустити в Україну. ВІДЕО
21.03.2017 | 21:45
В Одесі чоловік намагався зарізати свою колишню дружину. ВІДЕО
В Одесі чоловік намагався зарізати свою колишню дружину. ВІДЕО
21.03.2017 | 21:20
У Дніпрі депутат потрапив у ДТП: троє людей загинуло. ВІДЕО
У Дніпрі депутат потрапив у ДТП: троє людей загинуло. ВІДЕО
21.03.2017 | 21:10
У Хмельницькій області над водієм вчинили самосуд. ВІДЕО
У Хмельницькій області над водієм вчинили самосуд. ВІДЕО
21.03.2017 | 20:45
В Червонограді підлітки побили заступника міського голови. ВІДЕО
В Червонограді підлітки побили заступника міського голови. ВІДЕО
21.03.2017 | 20:20
В Києві в ДТП потрапили два таксисти. ВІДЕО
В Києві в ДТП потрапили два таксисти. ВІДЕО
21.03.2017 | 20:10
У Києві активісти замурували російський банк. ВІДЕО
У Києві активісти замурували російський банк. ВІДЕО
21.03.2017 | 18:30
Двоє людей жахливо загинули під час пожежі на Харківщині. ВІДЕО
Двоє людей жахливо загинули під час пожежі на Харківщині. ВІДЕО
21.03.2017 | 17:30
У Києві поліцейські побили чоловіка, який їх викликав. ВІДЕО
У Києві поліцейські побили чоловіка, який їх викликав. ВІДЕО
21.03.2017 | 06:48
В Нацполіції оголосили про новий набір. ВІДЕО
В Нацполіції оголосили про новий набір. ВІДЕО
20.03.2017 | 23:45
Порошенко назвав напад на суддю спробою зриву судової реформи. ВІДЕО
Порошенко назвав напад на суддю спробою зриву судової реформи. ВІДЕО
20.03.2017 | 23:15
Посадовець вимагав 30 000 доларів хабара за «злиття» документів своєї організації. ВІДЕО
Посадовець вимагав 30 000 доларів хабара за «злиття» документів своєї організації. ВІДЕО
20.03.2017 | 22:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Як відповідає Україна на військові інформаційні операції Росії?
17.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.