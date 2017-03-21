Працівники поліції охорони оперативно затримали грабіжників. ВІДЕО

Все почалося на вулиці Євгена Коновальця. На фоні громіздких багатоповерхівок невеликий магазин просто губиться. Та саме на нього накинули оком зловмисники. Їх не зупинила ні відеокамера, яка охоплювала вхід до закладу, ні, власне, приватний охоронець. Двоє чоловіків та дівчина з легкістю прибрали цю перешкоду – замкнули охоронця у вбиральні.

Телеканал ЧП.INFO