Працівники поліції охорони оперативно затримали грабіжників. ВІДЕО

Працівники поліції охорони оперативно затримали грабіжників. ВІДЕО

23:45 21.03.2017

Все почалося на вулиці Євгена Коновальця. На фоні громіздких багатоповерхівок невеликий магазин просто губиться. Та саме на нього накинули оком зловмисники. Їх не зупинила ні відеокамера, яка охоплювала вхід до закладу, ні, власне, приватний охоронець. Двоє чоловіків та дівчина з легкістю прибрали цю перешкоду – замкнули охоронця у вбиральні.

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