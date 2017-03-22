Інформатора, а також бойовика "ЛНР" затримала СБУ у зоні АТО. ВІДЕО
Інформатора, а також бойовика "ЛНР" затримала СБУ у зоні АТО. ВІДЕО
Інформатора терористичної організації «ЛНР» затримала Служба безпеки України в смт. Трьохізбенка Луганської області.
Зловмисник, який повернувся додому з тимчасово окупованих територій у 2016 році, передавав бойовикам інформацію про дислокацію українських підрозділів у районі проведення антитерористичної операції. Ці дані потім використовувалися для обстрілу позицій сил АТО.
Під час обшуку правоохоронці також вилучили у інформатора три тротилові шашки, гранату Ф-1 із запалом та набої різного калібру.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Також у районі проведення АТО співробітники СБ України затримали бойовика терористичної організації «ДНР». У 2014 році зловмисник брав активну участь у злочинній діяльності терористів поблизу Слов’янська.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
За матеріалами прес-центру СБУ
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