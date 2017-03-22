CБУ викрила 10 «адмінів» антиукраїнських спільнот у соцмережах. ВІДЕО

CБУ викрила 10 «адмінів» антиукраїнських спільнот у соцмережах. ВІДЕО

00:00 22.03.2017

Співробітники Служби безпеки України за останні півтора місяці викрили десять адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах, які координувалися російськими спецслужбами.

Правоохоронці задокументували, що підтримували антиукраїнські та псевдорадикальні ресурси мешканці Київської, Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської та Луганської областей. За вказівкою кураторів та матеріальну винагороду вони переважно наповнювали ресурси у російських соцмережах.

Адміністратори викладали отримані з Росії матеріали із закликами до антиконституційного усунення діючої влади, про зміну кордонів України, проведення різних протестних акцій, зокрема з використанням масових заворушень.

Під час обшуків в адміністраторів антиукраїнських спільнот оперативники СБ України вилучили комп’ютерну техніку із доказами отримання антиукраїнських матеріалів від російських спецслужб та їх розміщення у соцмережах.

Відкрито низку кримінальних проваджень. У їх рамках трьом зловмисникам уже оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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