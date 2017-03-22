Багатодітна матір налагодила канал постачання метадону на Донеччину. ВІДЕО

Багатодітна матір налагодила канал постачання метадону на Донеччину. ВІДЕО

07:02 22.03.2017

У кінці грудня минулого року під час проходження стандартної процедури перевірки на зупинці міжміського транспорту у пасажирки рейсового автобусу, 24-річної мешканки Бахмута, було виявлено ретельно замаскований метадон на суму понад півмільйона гривень за цінами чорного ринку.

З того моменту почалась цілодобова робота правоохоронців зі встановлення каналу надходження наркотику. Проведені оперативні заходи привели оперативників до Кривого Рогу, де мешкала та, що налагоджувала процес потрапляння метадону до споживачів. Жінка виступала своєрідним посередником між головними «продавцями» та більш дрібними реалізаторами.

Діяла зловмисниця дуже обережно та ретельно маскувала свою «діяльність». Жоден із замовників ніколи не бачив, як виглядав постачальник. Усі угоди укладалися по телефону і лише за умови великого замовлення. Працювала організатор за допомогою так званих закладок. Крім того, разом з 4-ма своїми дітьми мешкала на зйомних квартирах, які змінювала раз на кілька тижнів. Те ж стосувалося і мобільних телефонів.

Після чергової метадонової «закладки» в Одесі, одночасно із замовниками півкілограмової партії, яка призначалася для затриманих у так званій ДНР (активне посилання, її було затримано. Поліцейські вилучили 13 мобільних телефонів, 26 сім-карт різних операторів зв’язку та 4 банківських картки.

Дотепер раніше не засуджена 32-річна наркозбувальниця свою провину не визнала та відмовляється співпрацювати зі слідством, однак у правоохоронців є достатньо доказів, що підтверджують її участь у наркотрафіку.

Дії затриманої підпадають під ч.3 ст.307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жінку заарештовано з можливістю внесення застави 128 тисяч гривень, досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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