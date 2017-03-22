Подробиці жорстокого вбивства через ревнощі повідомила поліція Київщини. ВІДЕО

Подробиці жорстокого вбивства через ревнощі повідомила поліція Київщини. ВІДЕО

08:40 22.03.2017

У Володарському районі група реагування патрульної поліції «за гарячими слідами» затримала місцевого мешканця, який «застукав» співмешканку з коханцем і через ревнощі завдав ножем смертельні удари супернику та намагався вбити кохану жінку.

19 березня о 02.37 на спецлінію поліції Київської області «102» надійшло повідомлення, що у селі Володимирівка, Володарського району, на веранді будинку із тілесними ушкодженнями виявлено тіло 46-річного місцевого жителя.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. З’ясувалося, що у ніч на 19 березня в селі Володимирівка 34-річний місцевий житель прийшов додому до своєї цивільної дружини, де застав її з коханцем. Розлючений чоловік зайшов до будинку та накинувся на свого суперника з кухонним ножем, яким завдав йому численні поранення в область серця. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий одразу помер. Далі зловмисник заподіяв ножове поранення 38-річній співмешканці, після чого втік з місця події. На щастя, постраждала дійшла до сусідів і попросила допомоги. Люди одразу викликали медиків та поліцію. Жінку було вчасно доставлено до лікарні та прооперовано. Наразі її стан стабільний.

За словами очільника главку поліції Київської області Дмитра Ценова, поліцейські одразу почали пошуки зловмисника і затримали його за місцем проживання, коли той намагався втекти від правосуддя в іншу область. Група реагування патрульної поліції прибула вчасно. Чоловік вже збирався їхати з дому та, побачивши правоохоронців, сховався у підсобному приміщенні, де правоохоронці і знайшли його.

Підозрюваний зізнався поліцейським у скоєнні злочину та дав правдиві покази.  

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Подробиці жорстокого вбивства через ревнощі повідомила поліція Київщини. ВІДЕО
Подробиці жорстокого вбивства через ревнощі повідомила поліція Київщини. ВІДЕО
22.03.2017 | 08:40
Багатодітна матір налагодила канал постачання метадону на Донеччину. ВІДЕО
Багатодітна матір налагодила канал постачання метадону на Донеччину. ВІДЕО
22.03.2017 | 07:02
За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО
За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО
22.03.2017 | 06:00
Надія Савченко потрапила у скандальну ситуацію. ВІДЕО
Надія Савченко потрапила у скандальну ситуацію. ВІДЕО
22.03.2017 | 03:00
Інформатора, а також бойовика "ЛНР" затримала СБУ у зоні АТО. ВІДЕО
Інформатора, а також бойовика "ЛНР" затримала СБУ у зоні АТО. ВІДЕО
22.03.2017 | 01:00
CБУ викрила 10 «адмінів» антиукраїнських спільнот у соцмережах. ВІДЕО
22.03.2017 | 00:00
Через брак донорів в Україні помирають пацієнти. ВІДЕО
Через брак донорів в Україні помирають пацієнти. ВІДЕО
21.03.2017 | 23:45
Працівники поліції охорони оперативно затримали грабіжників. ВІДЕО
Працівники поліції охорони оперативно затримали грабіжників. ВІДЕО
21.03.2017 | 23:45
В Ірпіні місцеві жителі самотужки прибирають парки. ВІДЕО
В Ірпіні місцеві жителі самотужки прибирають парки. ВІДЕО
21.03.2017 | 22:45
Злочинці пограбували машину охоронної фірми. ВІДЕО
Злочинці пограбували машину охоронної фірми. ВІДЕО
21.03.2017 | 22:15
Представницю Росії на «Євробачення-2017» можуть не пустити в Україну. ВІДЕО
Представницю Росії на «Євробачення-2017» можуть не пустити в Україну. ВІДЕО
21.03.2017 | 21:45
В Одесі чоловік намагався зарізати свою колишню дружину. ВІДЕО
В Одесі чоловік намагався зарізати свою колишню дружину. ВІДЕО
21.03.2017 | 21:20
У Дніпрі депутат потрапив у ДТП: троє людей загинуло. ВІДЕО
У Дніпрі депутат потрапив у ДТП: троє людей загинуло. ВІДЕО
21.03.2017 | 21:10
У Хмельницькій області над водієм вчинили самосуд. ВІДЕО
У Хмельницькій області над водієм вчинили самосуд. ВІДЕО
21.03.2017 | 20:45
В Червонограді підлітки побили заступника міського голови. ВІДЕО
В Червонограді підлітки побили заступника міського голови. ВІДЕО
21.03.2017 | 20:20
В Києві в ДТП потрапили два таксисти. ВІДЕО
В Києві в ДТП потрапили два таксисти. ВІДЕО
21.03.2017 | 20:10

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Як відповідає Україна на військові інформаційні операції Росії?
17.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.