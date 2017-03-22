У Києві дружина у відчаї виштовхнула хворого чоловіка з вікна. ВІДЕО
У Києві дружина у відчаї виштовхнула хворого чоловіка з вікна. ВІДЕО
Сімейна трагедія сталася у Деснянському районі: киянка викинула важкохворого чоловіка із восьмого поверху, написала передсмертну записку і хотіла сама покінчити життя самогубством.
Правоохоронці отримали повідомлення, що на землі під вікнами будинку лежить мертвий чоловік із травмами, характерними для падіння з висоти. За вказаною адресою на проспект Маяковського виїхав екіпаж патрульної служби та слідчо-оперативна група Деснянського і Головного управлінь поліції.
Поліцейські встановили, що жителька будинку викинула із вікна кухні свого чоловіка і намагалася у такий самий спосіб вкоротити собі віку, однак не наважилася. Працівники поліції вели з нею перемовини через зачинені у помешканні двері, оскільки вона нікого не впускала. Згодом оперативникам вдалося вмовити господарку, потрапити у квартиру і поспілкуватися.
«За словами жінки, упродовж трьох років вона доглядала за своїм чоловіком, який через хворобу був прикутий до ліжка. Жити так далі вона не могла, тому і вирішила покінчити життя самогубством разом із чоловіком. Жінка навіть написала передсмертну записку, у якій зізналася у страшному злочині», - розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський.
На даний час підозрювана знаходиться у територіальному управлінні поліції та дає пояснення свого вчинку слідчим. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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