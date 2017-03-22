Поліція затримала одесита, який у гніві ледь не зарізав людину. ВІДЕО

Поліція затримала одесита, який у гніві ледь не зарізав людину. ВІДЕО

10:00 22.03.2017

До Лиманського відділу поліції надійшло повідомлення з медичного закладу про надання допомоги 35-річному мешканцю с. Олександрівка, якого було госпіталізовано з різаними ранами руки та проникаючим пораненням грудної клітини.

В ході перевірки встановлено, що потерпілий отримав поранення від співмешканця колишньої дружини під час спільного вживання алкогольних напоїв, на ґрунті ревнощів та взаємних образ.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.115 (умисне вбивство) через ст.15 (замах на злочин) Кримінального кодексу України. Особу нападника встановлено. Ним виявився 39-річний одесит.

За гарячими слідами чоловіка було затримано та поміщено під варту. Зараз він надає правдиві свідчення, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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