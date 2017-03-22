На Буковині знайдені скелетовані останки тіла людини. ВІДЕО
На Буковині знайдені скелетовані останки тіла людини. ВІДЕО
Скелетовані рештки людини знайшли місцеві жителі у Сторожинецькому районі. За попередніми висновками останки належать особі чоловічої статі.
Місцеві жителі повідомили, що в паростях очерету біля ставка на околиці села Снячів Сторожинецького району знайдено людські рештки.
Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група виявила скелетований труп особи чоловічої статі з явно вираженими гнилісними змінами. За попередніми висновками судово-медичного експерта рештки належать особі чоловічої статі віком близько 30-ти років.
За даним фактом слідчими Сторожинецького відділу поліції проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
На даний час проводяться першочергові слідчі розшукові дії, направлені на ідентифікацію особи загиблого, встановлення причини та обставин смерті.
Коментар: Дем'ян ГОЛЯНСЬКИЙ - начальник відділу Слідчого управління ГУНП
в Чернівецькій області
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області
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