На Буковині знайдені скелетовані останки тіла людини. ВІДЕО

Скелетовані рештки людини знайшли місцеві жителі у Сторожинецькому районі. За попередніми висновками останки належать особі чоловічої статі.

Місцеві жителі повідомили, що в паростях очерету біля ставка на околиці села Снячів Сторожинецького району знайдено людські рештки.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група виявила скелетований труп особи чоловічої статі з явно вираженими гнилісними змінами. За попередніми висновками судово-медичного експерта рештки належать особі чоловічої статі віком близько 30-ти років.

За даним фактом слідчими Сторожинецького відділу поліції проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові слідчі розшукові дії, направлені на ідентифікацію особи загиблого, встановлення причини та обставин смерті.

Коментар: Дем'ян ГОЛЯНСЬКИЙ - начальник відділу Слідчого управління ГУНП

в Чернівецькій області

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області