На Запоріжжі СБУ затримала двох офіцерів поліції на збуті наркотиків. ВІДЕО

Двох підполковників – працівників карного розшуку запорізької поліції, які намагалися налагодити в обласному центрі продаж наркотиків, затримали співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

Правоохоронці затримали зловмисників серед міста під час спроби збуту п’яти зіп-пакетів з метамфетаміном та пакету з марихуаною.

Раніше оперативники спецслужби задокументували ще три епізоди продажу наркотиків поліцейськими.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ