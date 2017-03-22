СБУ викрила потужну резидентурно-диверсійну мережу спецслужб РФ. ВІДЕО

Служба безпеки України викрила резидентурно-диверсійну мережу спецслужб РФ, яка діяла на півдні України та у районі проведення антитерористичної операції.

Про це на брифінгу повідомили керівник апарату Голови СБ України Олександр Ткачук та начальник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко.

Співробітники спецслужби встановили, що мережа була сформована під безпосереднім керівництвом та координацією головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ. Першим завданням резидентів було створення на найбільш важливих об’єктах інфраструктури та військових частинах південного регіону своєї агентури. «Керівником та координатором мережі російські спецслужби призначили свого давнього агента ‒ учасницю трагічних подій на Куликовому полі в Одесі», ‒ підкреслив Олександр Ткачук.

СБ України задокументувала виїзд жінки до тимчасово анексованого Криму, де вона пройшла навчання у тренувальному таборі ГРУ ГШ Збройних сил Росії. «Для проведення її підготовки та постановки завдань спеціально залучалися куратори із Москви», ‒ наголосив керівник апарату Голови.

Куратори відпрацювали з нею легенду про прикриття групи, способи зв’язку з розвідцентром, розміри грошової винагороди за зібрану інформацію та варіанти екстреної евакуації у випадку провалу. «Російські куратори передали резиденту для «зв’язку» досвідченого агента із числа колишніх військовослужбовців ЗСУ, якого «призначили» заступником керівника резидентури», ‒ повідомив керівник військової контррозвідки. За його словами, саме «зв’язок» залучив агентів, що працюють на стратегічно важливих об’єктах та у військових частинах південного регіону. До групи увійшло декілька осіб з числа діючих та колишніх військовослужбовців Збройних Сил України.

Усі члени резидентури притримувалися проросійських поглядів, підтримували створення так званої «Одеської республіки», деякі з них брали участь у подіях на Куликовому полі. Їм були поставлені завдання: копіювати службові документи, візуально спостерігати за військовими об’єктами, надавати фото- та відеоінформацію про переміщення особового складу та техніки ЗСУ. Активно діяти резидентура почала наприкінці 2016 року. «Нам вдалося запобігти передачу російській спецслужбі секретної та важливої інформації, їхні дії контролювалися співробітниками військової контррозвідки СБУ», ‒ наголосив Сергій Левченко.

Дані збиралися, насамперед, на півдні України, але СБ України зафіксовані факти «роботи» одного з учасників мережі – діючого військового під час поїздки до району проведення антитерористичної операції. Члени резидентури дотримувалися чітких заходів конспірації, відпрацьованих для них російськими кураторами. Передача інформації відбувалася через Інтернет у секретних чатах у месенджерах ІР-телефонії та з використанням умовних сигналів, всі сліди контактів з кураторами у мережі Інтернет одразу видалялися.

Після отримання інформації про підготовку групи до диверсійних актів спецслужбою було прийнято рішення про затримання її членів. «Військова контррозвідка СБУ із залученням спецпідрозділу «Альфа» 19 березня затримала в Одесі чотирьох членів резидентури під час передачі зібраної інформації. У тому числі її керівників», ‒ повідомив Олександр Ткачук. Стосовно ще шести членів мережі тривають процесуальні дії.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих та інших членів резидентури оперативники спецслужби вилучили сім саморобних вибухових пристроїв начинених цвяхами, дві бойові гранати Ф-1, п’ять пістолетів ПМ, ТТ та Браунінг з глушниками, чотири одиниці саморобної вогнепальної зброї. У членів резидентури співробітники СБ України виявили також список з прізвищами сімох українських активістів регіону. Зловмисники встигли зібрати інформацію, зокрема, про місця їхнього проживання та маршрути пересування.

Головним слідчим управлінням СБУ проводяться невідкладні слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ