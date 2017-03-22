В Києві автомобіль врізався в стовп і вибухнув. ВІДЕО

У Києві на Дніпровській набережній водій «Daewoo Nexia» не впорався з управлінням, машину повело, і вона врізалась прямо в стовп на узбіччі. На щастя, водій не зазнав важких травм, миттю зорієнтувався в ситуації і швидко покинув автомобіль. Буквально за секунди після цього машина вибухнула.

Телеканал ЧП.INFO