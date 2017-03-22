В Києві автомобіль врізався в стовп і вибухнув. ВІДЕО
В Києві автомобіль врізався в стовп і вибухнув. ВІДЕО
У Києві на Дніпровській набережній водій «Daewoo Nexia» не впорався з управлінням, машину повело, і вона врізалась прямо в стовп на узбіччі. На щастя, водій не зазнав важких травм, миттю зорієнтувався в ситуації і швидко покинув автомобіль. Буквально за секунди після цього машина вибухнула.
|
22.03.2017 | 22:15
|
22.03.2017 | 22:00
|
22.03.2017 | 21:45
|
22.03.2017 | 21:15
|
22.03.2017 | 20:45
|
22.03.2017 | 20:20
|
22.03.2017 | 20:10
|
22.03.2017 | 19:30
|
22.03.2017 | 15:20
|
22.03.2017 | 10:40
|
22.03.2017 | 10:00
|
22.03.2017 | 09:00
|
22.03.2017 | 08:40
|
22.03.2017 | 07:02
|
22.03.2017 | 01:00
|
22.03.2017 | 00:00
-
- 1 з 730
- ››