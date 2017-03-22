На Рівненщині в ДТП загинула людина. ВІДЕО
На Рівненщині в ДТП загинула людина. ВІДЕО
Трагедія сталася у Рівненській області поблизу села Федорівка. Водій мікроавтобуса Мерседес зіткнувся з причепом вантажівки ДАФ. На місці події копам вдалося встановити – за кермом Мерседесу був житель села ВЕжиця.
І не лише це в огляді ДТП:
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