На Київщині чоловік зарізав коханця дружини. ВІДЕО

Шокуючі подробиці кривавого вбивства в Київській області дивіться в огляді надзвичайних подій. А також у випуску: у Київській області боєць АТО врятував пораненого хлопця від смерті, столичні поліцейські затримали банду автовикрадачів.

Телеканал ЧП.INFO