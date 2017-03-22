На Київщині чоловік зарізав коханця дружини. ВІДЕО
На Київщині чоловік зарізав коханця дружини. ВІДЕО
Шокуючі подробиці кривавого вбивства в Київській області дивіться в огляді надзвичайних подій. А також у випуску: у Київській області боєць АТО врятував пораненого хлопця від смерті, столичні поліцейські затримали банду автовикрадачів.
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