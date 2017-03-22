Очільники поліції на Сумщині «кришували» бізнес. ВІДЕО
Очільники поліції на Сумщині «кришували» бізнес. ВІДЕО
Керівник відділу поліції у місті Шостка Сумської області разом зі своїм заступником стали «кришувати» діяльності місцевого бізнесмена. Чоловік скуповував металобрухт. Поліцейські запропонували, аби той виплачував їм певну суму щомісяця. Вони ж, у свою чергу,закриватимуть очі на всі його порушення. Про хабарництво вищого керівництва поліції міста дізнались у Департаменті внутрішньої безпеки України. За чиновниками почали стежити і таки вивели на чисту воду.
І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться….
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