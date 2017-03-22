Поліцейські Василькова побили представника Громадської організації – заява. ВІДЕО
Поліцейські Василькова побили представника Громадської організації – заява. ВІДЕО
Представники ГО «Конвіктус України» обурені, кажуть, їх колегу побили поліцейські. Вимагають покарати винник. Як коментують ситуацію в поліції – дізнайтесь.
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