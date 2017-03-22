СБУ викрила диверсійну мережу. ВІДЕО
СБУ викрила диверсійну мережу. ВІДЕО
На чолі підпільної мережі російські спецслужби поставили жінку. Українськими правоохоронцями зафіксований її виїзд до тимчасово анексованого Криму, де вона проходила навчання у тренувальному таборі головного розвідувального управління Росії. Для її підготовки спеціально приїхали куратори із Москви.
Заступником до жінки приставили досвідченого агента, завербованого екс-військовослужбовця Збройних сил України. Разом вони мали здійснювати низку завдань.
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