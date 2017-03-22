СБУ викрила диверсійну мережу. ВІДЕО

СБУ викрила диверсійну мережу. ВІДЕО

23:15 22.03.2017

На чолі підпільної мережі російські спецслужби поставили жінку. Українськими правоохоронцями зафіксований її виїзд до тимчасово анексованого Криму, де вона проходила навчання у тренувальному таборі головного розвідувального управління Росії. Для її підготовки спеціально приїхали куратори із Москви.

Заступником до жінки приставили досвідченого агента, завербованого екс-військовослужбовця Збройних сил України. Разом вони мали здійснювати низку завдань.

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