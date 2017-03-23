На Сумщині начальника відділу поліції викрили на вимаганні грошей. ВІДЕО

Керівник відділу поліції у місті Шостка Сумської області разом зі своїм заступником стали «кришувати» діяльності місцевого бізнесмена. Чоловік скуповував металобрухт. Поліцейські запропонували, аби той виплачував їм певну суму щомісяця. Вони ж, у свою чергу,закриватимуть очі на всі його порушення. Про хабарництво вищого керівництва поліції міста дізнались у Департаменті внутрішньої безпеки України. За чиновниками почали стежити і таки вивели на чисту воду.

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