На Сумщині начальника відділу поліції викрили на вимаганні грошей. ВІДЕО

На Сумщині начальника відділу поліції викрили на вимаганні грошей. ВІДЕО

07:10 23.03.2017

Керівник відділу поліції у місті Шостка Сумської області разом зі своїм заступником стали «кришувати» діяльності місцевого бізнесмена. Чоловік скуповував металобрухт. Поліцейські запропонували, аби той виплачував їм певну суму щомісяця. Вони ж, у свою чергу,закриватимуть очі на всі його порушення. Про хабарництво вищого керівництва поліції міста дізнались у Департаменті внутрішньої безпеки України. За чиновниками почали стежити і таки вивели на чисту воду.

І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться….

У Кривому Розі поліцейський продавав документи на травматичну зброю

Керівництво Івано-Франківської митниці погоріло на мільйонному хабарі

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Маріуполі під час ДТП постраждала дівчина. ВІДЕО
У Маріуполі під час ДТП постраждала дівчина. ВІДЕО
23.03.2017 | 09:02
Озброєного бандита, що забрав авто у таксиста, затримали на Черкащині. ВІДЕО
Озброєного бандита, що забрав авто у таксиста, затримали на Черкащині. ВІДЕО
23.03.2017 | 08:10
Під час знешкодження озброєної банди одного з її членів застрелено, - поліція. ВІДЕО
Під час знешкодження озброєної банди одного з її членів застрелено, - поліція. ВІДЕО
23.03.2017 | 07:48
На Сумщині начальника відділу поліції викрили на вимаганні грошей. ВІДЕО
23.03.2017 | 07:10
Поліція Василькова відреагувала на інформацію про побиття активіста. ВІДЕО
23.03.2017 | 06:50
На Сумщині дівчинка своєчасно вийшла з групи смерті "синій кит". ВІДЕО
23.03.2017 | 06:33
СБУ викрила диверсійну мережу. ВІДЕО
СБУ викрила диверсійну мережу. ВІДЕО
22.03.2017 | 23:15
На Київщині чоловік зарізав коханця дружини. ВІДЕО
На Київщині чоловік зарізав коханця дружини. ВІДЕО
22.03.2017 | 21:15
На Рівненщині в ДТП загинула людина. ВІДЕО
На Рівненщині в ДТП загинула людина. ВІДЕО
22.03.2017 | 20:45
Поліцейські дедалі частіше вирішують конфлікти силовим методом. ВІДЕО
Поліцейські дедалі частіше вирішують конфлікти силовим методом. ВІДЕО
22.03.2017 | 20:20
В Києві автомобіль врізався в стовп і вибухнув. ВІДЕО
В Києві автомобіль врізався в стовп і вибухнув. ВІДЕО
22.03.2017 | 20:10
На Запоріжжі СБУ затримала двох офіцерів поліції на збуті наркотиків. ВІДЕО
На Запоріжжі СБУ затримала двох офіцерів поліції на збуті наркотиків. ВІДЕО
22.03.2017 | 19:30
СБУ викрила потужну резидентурно-диверсійну мережу спецслужб РФ. ВІДЕО
СБУ викрила потужну резидентурно-диверсійну мережу спецслужб РФ. ВІДЕО
22.03.2017 | 15:20
На Буковині знайдені скелетовані останки тіла людини. ВІДЕО
На Буковині знайдені скелетовані останки тіла людини. ВІДЕО
22.03.2017 | 10:40
Поліція затримала одесита, який у гніві ледь не зарізав людину. ВІДЕО
Поліція затримала одесита, який у гніві ледь не зарізав людину. ВІДЕО
22.03.2017 | 10:00
У Києві дружина у відчаї виштовхнула хворого чоловіка з вікна. ВІДЕО
У Києві дружина у відчаї виштовхнула хворого чоловіка з вікна. ВІДЕО
22.03.2017 | 09:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Як відповідає Україна на військові інформаційні операції Росії?
17.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.