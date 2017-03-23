На Сумщині дівчинка своєчасно вийшла з групи смерті "синій кит". ВІДЕО
На Сумщині дівчинка своєчасно вийшла з групи смерті "синій кит". ВІДЕО
Дівчині скоро виповниться 12 років. Вона з Глухівського району, що на Сумщині. Каже, - пройшла 17 завдань у небезпечній спільноті. А про «гру смерті» дізналася від подруг. Вирішила перевірити наскільки страшно це. Коли ж адміністратор дала завдання - порізати вени, дитина вийшла з гри. Подряпини на тілі дівчини, дорослі побачили під час медогляду у школі.
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