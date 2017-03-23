Поліція Василькова відреагувала на інформацію про побиття активіста. ВІДЕО
Поліція Василькова відреагувала на інформацію про побиття активіста. ВІДЕО
Представники ГО «Конвіктус України» обурені, кажуть, їх колегу побили поліцейські. Вимагають покарати винних. Як коментують ситуацію в поліції – дізнайтесь.
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