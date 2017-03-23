Під час знешкодження озброєної банди одного з її членів застрелено, - поліція. ВІДЕО

Під час знешкодження озброєної банди одного з її членів застрелено, - поліція. ВІДЕО

07:48 23.03.2017

Злочинна група складалась із організатора та ще чотирьох учасників. Їх обґрунтовано підозрюють у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень на території Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської, Київської, Одеської, Рівненської та інших областей. Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

За словами Сергія Князєва затримання зловмисників стало фінальною стадією реалізації оперативної інформації цілого ряду підрозділів кримінальної поліції п’яти областей, які документували незаконну діяльність злочинного угрупування, яке вчиняло розбійні напади на помешкання громадян по всій країні.

Минулоріч працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно з оперативниками поліції Київської та Кіровоградської областей отримали оперативну інформацію про злочинне угрупування, яке діє на території України та вчиняє розбійні напади.

Під час перевірки отриманої інформації поліцейські отримали підтвердження у можливій причетності зловмисників до вчинення більше 10 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, за якими були розпочаті кримінальні провадження. Група «спеціалізувалась» на вчиненні розбійних нападів та крадіжок з домоволодінь.

Під час проведення документування злочинної діяльності зловмисників оперативники дізнались, що вони планують вчинити розбійний напад на домоволодіння 52-річного мешканця Черкаської області. Поліцейські провели комплекс слідчих (розшукових) дій та встановили всіх учасників злочинного угрупування. 

До проведення операції по їх затриманню були задіяні спецпризначенці підрозділу КОРД. Затримання зловмисників відбувалось у момент вчинення ними спланованого розбійного нападу у якому брали участь троє учасників угрупування.

Один із них чинив збройний опір співробітникам поліції та під час затримання був смертельно поранений. Інших – затримано в порядку статті 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.

За адресами проживання усіх учасників злочинної групи та їх близьких зв’язків проведено понад 20 обшуків. У результаті вилучено речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення серії розбійних нападів та крадіжки з домоволодіння.

Зокрема, поліція вилучила аудіо- і відеотехніку, ювелірні вироби, травматичну та мисливську зброю, мобільні телефони, планшети, військову форму, «балаклави», зброю, а також бойові гранати. 

Ще двох учасників злочинної групи, у тому числі організатора, оголошено у розшук. Слідство триває.

За матеріалами Департаменту комунікації Національної поліції України

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Маріуполі під час ДТП постраждала дівчина. ВІДЕО
У Маріуполі під час ДТП постраждала дівчина. ВІДЕО
23.03.2017 | 09:02
Озброєного бандита, що забрав авто у таксиста, затримали на Черкащині. ВІДЕО
Озброєного бандита, що забрав авто у таксиста, затримали на Черкащині. ВІДЕО
23.03.2017 | 08:10
Під час знешкодження озброєної банди одного з її членів застрелено, - поліція. ВІДЕО
Під час знешкодження озброєної банди одного з її членів застрелено, - поліція. ВІДЕО
23.03.2017 | 07:48
На Сумщині начальника відділу поліції викрили на вимаганні грошей. ВІДЕО
23.03.2017 | 07:10
Поліція Василькова відреагувала на інформацію про побиття активіста. ВІДЕО
23.03.2017 | 06:50
На Сумщині дівчинка своєчасно вийшла з групи смерті "синій кит". ВІДЕО
23.03.2017 | 06:33
СБУ викрила диверсійну мережу. ВІДЕО
СБУ викрила диверсійну мережу. ВІДЕО
22.03.2017 | 23:15
На Київщині чоловік зарізав коханця дружини. ВІДЕО
На Київщині чоловік зарізав коханця дружини. ВІДЕО
22.03.2017 | 21:15
На Рівненщині в ДТП загинула людина. ВІДЕО
На Рівненщині в ДТП загинула людина. ВІДЕО
22.03.2017 | 20:45
Поліцейські дедалі частіше вирішують конфлікти силовим методом. ВІДЕО
Поліцейські дедалі частіше вирішують конфлікти силовим методом. ВІДЕО
22.03.2017 | 20:20
В Києві автомобіль врізався в стовп і вибухнув. ВІДЕО
В Києві автомобіль врізався в стовп і вибухнув. ВІДЕО
22.03.2017 | 20:10
На Запоріжжі СБУ затримала двох офіцерів поліції на збуті наркотиків. ВІДЕО
На Запоріжжі СБУ затримала двох офіцерів поліції на збуті наркотиків. ВІДЕО
22.03.2017 | 19:30
СБУ викрила потужну резидентурно-диверсійну мережу спецслужб РФ. ВІДЕО
СБУ викрила потужну резидентурно-диверсійну мережу спецслужб РФ. ВІДЕО
22.03.2017 | 15:20
На Буковині знайдені скелетовані останки тіла людини. ВІДЕО
На Буковині знайдені скелетовані останки тіла людини. ВІДЕО
22.03.2017 | 10:40
Поліція затримала одесита, який у гніві ледь не зарізав людину. ВІДЕО
Поліція затримала одесита, який у гніві ледь не зарізав людину. ВІДЕО
22.03.2017 | 10:00
У Києві дружина у відчаї виштовхнула хворого чоловіка з вікна. ВІДЕО
У Києві дружина у відчаї виштовхнула хворого чоловіка з вікна. ВІДЕО
22.03.2017 | 09:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Як відповідає Україна на військові інформаційні операції Росії?
17.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.