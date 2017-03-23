Озброєного бандита, що забрав авто у таксиста, затримали на Черкащині. ВІДЕО

Вночі до працівників поліції Черкаської області звернувся таксист. Чоловік повідомив, що невідомий заволодів його автомобілем.

Громадянин розповів, що в Києві до нього в автомобіль сів чоловік, який приставив до його голови зброю та наказав їхати в Запоріжжя. На кордоні з Черкаською областю викрадач висадив водія, заволодів його автомобілем і зник.

Потерпілий добіг до найближчого кафе і повідомив в поліцію про скоєний злочин. Отримавши інформацію про озброєного зловмисника, який пересувається на викраденому авто територією області, правоохоронці негайно ввели в дію план «Сирена».

У районі населеного пункту Городище співробітники поліції помітили вказаний автомобіль. Водій, побачивши працівників поліції, різко на великій швидкості звернув з траси в поле, покинув транспортний засіб і почав тікати. При огляді автомобіля в салоні правоохоронці виявили пістолет, а також патронташ, споряджений набоями 12 калібру.

Були всі підстави припускати, що злочинець може мати при собі зброю. Бійці спецпідрозділу і співробітники кримінальної поліції, озброєні автоматичною зброєю, перекрили периметр ймовірного відходу зловмисника. На місці були залучені кінологи зі службовими собаками.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв зазначив, що в результаті спецоперації злочинця вдалося наздогнати за п'ять кілометрів від покинутого автомобіля. При затриманні він погрожував працівникам поліції підірвати гранату, однак кинутий предмет виявився попільничкою. Після попереджувальних пострілів зловмисника роззброїли і затримали.

Сергій Князєв зазначив, що затриманий виявився 37-річний житель Запоріжжя. Його розшукували оперативники Києва за незаконні заволодіння транспортними засобами і за шахрайства.

За матеріалами Департаменту комунікації Національної поліції України