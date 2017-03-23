У Маріуполі під час ДТП постраждала дівчина. ВІДЕО

У Маріуполі під час ДТП постраждала дівчина. ВІДЕО

09:02 23.03.2017

Зі слів водія, постраждала перебігала дорогу на пішохідному переході перед тролейбусом, що рухався. На місці працює слідчо-оперативна група місцевої поліції. Постраждалу доправлено до медзакладу.

Аварія сталася о 08:40 на проспекті Нахімова (Приморський район Маріуполя). Місцевий мешканець 1957 року народження, знаходячись за кермом автівки таксі, рухався у напрямку маріупольського порту. Чоловік стверджує, що швидкість руху була не більша за 40 км. на годину. Дорога була порожньою, коли несподівано на пішохідний перехід перед тролейбусом, що рухався в цей час іншою полосою, вибігла молода дівчина. Внаслідок зіткнення механічні пошкодження отримала права передня частина автомобілю.

Водій зізнається, що за майже 40 років його водійського стажу це перша аварія за його участі.

Наразі поліція документує наслідки ДТП, постраждалу забрала машина швидкої допомоги. Правова оцінка події буде дана після проведення комплексу першочергових заходів.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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