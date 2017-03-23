Спроба переправити групу нелегалів через кордон з РФ не вдалась, - поліція. ВІДЕО
Спроба переправити групу нелегалів через кордон з РФ не вдалась, - поліція. ВІДЕО
Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Як розповів старший слідчий слідчого управління ГУНП підполковник поліції Станіслав Павленко, досудовим розслідуванням встановлено, що 21-річний громадянин Російської Федерації, знаходячись в Бєлгороді, вступив з ще двома громадянами у змову.
На меті у чоловіків було незаконне переправлення через державний кордон України з території Російської Федерації чотирьох громадян Республіки Індія.
Поплічники розробили та узгодили між собою план дій. На транспорті у вечірній час вони прибули до села Мурома та зустрілись із чотирма громадянами, віком від 21 до 28 років.
В обхід пунктів пропуску Державної прикордонної служби України, із дотриманням правил конспірації, зловмисники переправили громадян через кордон.
Чоловіків затримали в селі Стариця Вовчанського району Харківської області працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП в Харківській області спільно із Державною прикордонною службою України.
Відносно іноземних громадян складені протоколи про адміністративне порушення, передбачене ч. 2 ст. 204-1(незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП.
Відносно обох жителів РФ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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