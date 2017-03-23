Оперативні дані ДСНС щодо вибуху складу боєприпасів на Харківщині. ВІДЕО

О 02:56 23 березня до ДСНС надійшла інформація проте, що у м.Балаклія на території військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

З можливої зони ураження (м. Балаклія та двох прилеглих населених пунктів Балаклійського району) проводиться евакуація (близько15 тис. осіб). Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.

Станом на 07:30 23 березня продовжується евакуація населення:

з с. Вербовка евакуйовано 2700 чоловік в с. Пришиб (відстань 16 км від м. Балаклія).

В с. Яковенково - 806 чоловік населення у Волохів Яр (20км від м. Балаклія).

З м. Балаклія евакуйовано понад 16317 чоловік.

Усі вибухи відбуваються на технічній території арсеналу. Але спостерігаються поодинокі випадки розльоту осколків.

На місці події від ДСНС задіяно 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки від ДСНС та 362 чоловіки особового складу. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги, понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції - 40 автомобілів та понад 150 чоловік особового складу.

На залізничній станції с. Шебелинка чергують два пожежних потяги.

На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Світличною Ю.О., працює оперативна група ДСНС України, яку очолює тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцький О.Г.

На місце пожежі виїхала мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України у Харківській області на чолі начальником Головного управління, заступник начальника Головного управління, Національна поліція, прокуратура.

За матеріалами прес-служби ДСНС України