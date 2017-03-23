СБУ затримала у Слов’янську колишнього бойовика так званої «ДНР». ВІДЕО
СБУ затримала у Слов’янську колишнього бойовика так званої «ДНР». ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України затримали у Слав’янську на Донеччині колишнього бойовика незаконного збройного формування так званої «ДНР».
Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець упродовж квітня - травня 2014 року перебував у складі незаконного збройного формування терористів. Він чергував на одному з блокпостів бойовиків, де незаконно перевіряв документи та особисті речі громадян. Після звільнення Слав’янська силами антитерористичної операції чоловік залишився у місті та переховувався від правоохоронних органів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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