Експерти озвучили свої версії вбивства екс-депутата РФ Дениса Вороненкова. ВІДЕО
Експерти озвучили свої версії вбивства екс-депутата РФ Дениса Вороненкова. ВІДЕО
Денис Вороненков – колишній депутат російського парламенту. Відомо, що чиновник критикував політичну ситуацію в Російській Федерації. Також у Росії Вороненкова звинувачували в організації рейдерського захоплення будівлі в центрі Москви, пишуть російські ЗМІ. А вже в грудні минулого року стало відомо, що колишній депутат РФ разом зі своєю сім’єю переїхав до України. В МВС його вбивство вже назвали замовним.
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