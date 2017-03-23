У Харківській області вибухнули боєприпаси. Є постраждалі. ВІДЕО
У Харківській області вибухнули боєприпаси. Є постраждалі. ВІДЕО
Близько третьої ночі на складі Міноборони поблизу міста Балаклія виникла пожежа, а потім в повітря почали злітати снаряди. Вибухи були такої сили, що у найближчих до складів будинках навіть повилітали шибки.
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